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“Rakiplerime Kıbrıs Türkü’nün gücünü göstereceğim”

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"Demir Yumruk" Metin Turunç, Meclis Başkanı Töre'yi ziyaret etti

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“Rakiplerime Kıbrıs Türkü’nün gücünü göstereceğim”
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Dünya boks otoriteleri tarafından yakından takip edilen Milli Boksör Metin Turunç, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti. 
Kıbrıslı Türk Milli Boksör “Demir Yumruk” Metin Turunç ziyarette, Zorlu Töre ile Dünya Şampiyonluk kemeri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Ziyarette konuşan Metin Turunç, “Halkımızın ve devletimizin desteğiyle ülkemize yeni şampiyonluklar kazandırmak için var gücümle çalışıyorum. Rakiplerime Kıbrıs Türkü’nün gücünü göstereceğim. Ülkemin bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğim” dedi.
Metin Turunç, son maçında rakibi güçlü ve deneyimli boksör Pascal NDOMBA, namı diğer "Tazmanya Canavarı"nı ilk rauntta nakavt ederek yenmeyi başararak Şampiyonluk Kemeri’nin sahibi olmuştu.
 
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