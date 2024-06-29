Atletizmde İzmir çıkarması

Atletlerimiz, İzmir Atatürk Stadı'nda 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek Büyükler Türkiye Şampiyonası ve 1-2 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek U16-U18 Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak

KKTC Atletizm Federasyonu bu hafta İzmir'e çıkarma yapıyor. Atletlerimiz, İzmir Atatürk Stadı'nda 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek Büyükler Türkiye Şampiyonası ve 1-2 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek U16-U18 Türkiye Şampiyonası'nda piste çıkacak.

OLİMPİYAT KOTASI İÇİN SON YARIŞ

2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak için gün sayan Buse Savaşkan, son sınavına çıkıyor. Kadınlar yüksek atlamada 30 Haziran Pazar günü piste çıkacak olan Buse, kariyer derecesi olan 1.92'yi geçip 1.94'lük Türkiye Rekorunu kırıp Olimpiyat kotası almak için mücadele edecek. Yarışma saat 19.40’ta başlayacak.

2024 Paris Olimpiyatlarına katılım kotaları da 30 Haziran'da tamamlanacak. Böylece Buse'nin Türkiye Şampiyonası'nda çıkacağı son yarışın ardından Olimpiyat kotası alıp almayacağı netleşecek.

DOĞA 100 VE 200 METREDE PİSTE ÇIKACAK

Bir diğer atletimiz Doğa Erek, Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar 100 metre ve 200 metre de pistte olacak.

İlk gün 100 metrede derece arayacak olan sporcumuz Doğa ikinci günde de 200 metre de madalya hedefinde olacak.

U16 VE U18 KAFİLELERİ DE TAKİP EDECEK

Atletizm Federasyonu U16 ve U18 Karması da 30 Haziran Pazar günü İzmir'e gidecek. 10 sporcu ve 5 antrenörden oluşan 15 kişilik kafile pazar günü Buse Savaşkan'ın Olimpiyata kalma mücadelesine tanıklık ederek destek verecek. Sporcularımız 1-2 Temmuz'da da U16 ve U18 Türkiye Şampiyonası'nda madalya için kendileri piste çıkacak.

BUSE'YE BÜYÜK DESTEK

Buse Savaşkan’ın Olimpiyatlar öncesinde son yarışına büyük destek veriliyor.

Başbakanlık Spor Dairesi katkılarıyla Buse'nin annesi ve babası da kızlarını İzmir'de canlı bir şekilde izleyerek destek verecek.

Öte yandan Spor Dairesi yetkilileri ve Atletizm Federasyonu yetkilileri de bu tarihi yarışta Buse'nin yanında olacak.

