Yakalanacağını anlayınca uyuşturucuları attı

Trafikte aracında şüpheli görülen Mervan Bolat, polisi fark edip, 13 ayrı pakette 10 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucuyu ve 6 adet tam, bir adet yarım uyuşturucu hapı araçtan attı

Lefkoşa’da önceki akşam saat 18.30 sıralarında, devriye yapan Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından şüpheli görülerek aracı durdurulan ve o sırada aracından içerisinde uyuşturucu bulunduğu belirlenen paketi dışarıya atan 24 yaşındaki Mervan Bolat tutuklandı.

Pakette yapılan kontrolde 10 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ve uyuşturucu içeren 6 tam ve 2 yarım hap tespit edildi.

Uyuşturucu maddeyle yakalanan Mervan Bolat tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 24 Haziran’da 18.30’da trafikte aracında şüpheli görülen zanlının, polisi fark edip, 13 ayrı pakette 10 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu ve 6 adet tam, bir adet yarım uyuşturucu hapı araçtan attığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, araçtan atılan maddelerin bulunup emare alındığını belirtti. Kesat, zanlının uyuşturucuyu aynı gün içmek için aldığı yönünde beyanda bulunduğunu kaydetti. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyen Kesat, uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

