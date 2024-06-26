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Dolandırıcılığı meslek edindi

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Bugüne kadar birçok kişiyi dolandıran ve defalarca cezaevine girip çıkan Erdi Konyalıoğlu yine rahat durmadı. Konyalıoğlu bu kez polis olduğunu söyleyerek, iki ayrı döviz bürosunun çalışanlarını kandırarak, bin dolar ve bin sterlin alıp kaçtı

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Dolandırıcılığı meslek edindi
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İnsanları dolandırmayı meslek haline getiren, dolandırıcılık suçundan onlarca kez hüküm giyen Erdi Konyalıoğlu yine rahat durmadı.
33 yaşındaki Erdi Konyalıoğlu önceki gün saat 18.00 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir döviz bürosuna müşteri olarak gidip, 1.000 stg  isteyip, karşılığı olan parayı arabadan  getireceğini söyledi ancak parayı getirmeden ayrıldı. Erdi Konyalıoğlu'nun, döviz bürosunun önünde bulunan bir kişiye kendisini polis olarak tanıtarak  1.000 ABD dolar tutarında nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği de tespit edildi.
Yürütülen ileri soruşturmada Erdi Konyalıoğlu'nun benzer yöntemlerle 19-22 Haziran tarihleri arasında Gazimağusa  ve Girne’de iki  kişiden toplam 18 bin 799.20 TL, 5000 Stg ve 90 Euro nakit parayı da sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.
Polis olduğunu söyleyerek, iki ayrı döviz bürosunun çalışanlarını kandırarak, bin dolar ve bin sterlin alan zanlı Erdi Konyalıoğlu dün "Sahtekarlıkla para temini” ve “Polis olmadığı halde kendisini polis olarak tanıtma" suçlarından tutuklanan zanlı dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı. 
Polis, zanlının 24.06.2024 tarihinde saat 17.40’da Gönyeli'de faaliyet gösteren bir döviz bürosu önünde, polis olmadığı halde kendisini polis S.Ç., olarak tanıtıp, Gönyeli'de sakin E.A.’dan bin ABD doları alarak sahtekarlıkla para temin ettiğini kaydetti. 
Polis, zanlının aynı gün saat 18.00 raddelerinde Gönyeli'de faaliyet gösteren bir döviz bürosunda, kasiyer olarak çalışan Ö.N.'dan bin sterlin nakit para isteyip karşılığı olan parayı arabadan getireceğini söyledikten, parayı alıp konu yerden ayrıldığını anlattı.
Polis, zanlının aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada bin dolar ve 930 sterlin paranın bulunarak, emare alındığını söyledi. İncelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 
 
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