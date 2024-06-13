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Uyuşturucuyu aldığı kişi aranıyor

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Haspolat'ta uyuşturucu ile yakalanan Chibuike Peter Okeke yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi kimden aldığını söylediğini ve söz konusu şahsın arandığını açıkladı

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Uyuşturucuyu aldığı kişi aranıyor
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Haspolat'ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Chibuike Peter Okeke yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis, 7 Haziran 2024 tarihinde saat 19:45 raddelerinde Haspolat'ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis ekibi tarafından zanlı Chibuike Peter Okeke’nin kullanımındaki araçta şüpheli vaziyette tespit edilmesine müteakip üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis akabinde zanlının kalmakta olduğu K. Kaymaklı-Lefkoşa adresindeki ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda 21 ayrı foil kağıdına sarılı yaklaşık 21 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edilen 2100 TL nakit para bulunarak emare alındığını belirti. Polis yürütülen ileri soruşturmada zanlının yapmış olduğu beyanlarda konu uyuşturucu maddeyi kimden aldığını söylediği ve konu şahsın da aranmakta olduğunu söyledi.
Polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. 
Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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