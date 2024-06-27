Uyuşturucu operasyonunda canlı mermiler çıktı

Lefkoşa'da trafik kazasıyla ilgili aranan bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle başlayan operasyonda, 5 gram sentetik cannabinoid, 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ve 85 adet canlı mermi bulundu, üç kişi tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Musa Eryener, Ahmet Öztemer ve Raif Yıldırımer dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Haziran 2024 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu tarafından trafik kazasıyla ilgili aranan KE 292 plakalı aracın Ortaköy’de park halinde tespit edildiğini belirtti.

Polis, sürücü 37 yaşındaki zanlı Musa Eryener’in tasarrufunda 100 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti.

Polis, Eryener’in Lefkoşa’daki ikametgahına gidildiğini, o esnada evde bulunan Ahmet Öztemer’in narkotik ekibini görünce camdan iki adet paket attığını anlattı. Zanlının daha sonra kaçmaya çalıştığını söyleyen polis, kısa sürede tutuklandığını ve attığı paketlerin emare alındığını söyledi.

Polis, paketlerde yapılan incelemede 5 gram sentetik cannabinoid olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Polis, arama esnasında eve gelen zanlı 27 yaşındaki Raif Yıldırımer’in aracında yapılan aramada ise 15 gram hintkeneviri, 5 gram sentetik uyuşturucu ve 75 adet canlı mermi bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Zanlı Yıldırımer’in Lefkoşa’da Sanayi Bölgesindeki işyerinde yapılan aramada ise 10 adet daha canlı mermi bulunduğunu kaydeden polis, 3 zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, aranan şahıs olduğunu, maddelerin analize gönderileceğini belirterek, zanlıların aleyhinde iki gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

