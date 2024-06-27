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Darp ve soygun zanlıları serbest kaldı

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Lefkoşa’da bir kişiyi darp ederek cep telefonunu çalan iki zanlı teminatla serbest kaldı

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Darp ve soygun zanlıları serbest kaldı
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Lefkoşa’da meydana gelen “soygun, kasti hasar, ciddi darp, darp“ meselesiyle ilgili olarak tutuklanan Enes Şahan ve Ali Karapaşa dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan Negar Mohammadnezhattazehkand suçsuz olduğu anlaşılarak, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı. 
Polis, zanlıların 22 Haziran 2024 tarihinde saat 01.30 raddelerinde yolda yürüyen L.K’yi ciddi şekilde darp ederek, giydiği tişörtü yırtarak hasara uğrattıklarını, kullanımında bulunan i-phone 11 marka cep telefonunu ve hattını alarak soygun suçunu işlediklerini aktardı. 
Polis memuru, zanlılar Enes Şahan ve Ali Karapaşa’nın ifadelerinde, aldıkları i-phone 11 marka cep telefonunu Lefkoşa'da bir erkek berber salonuna emaneten bıraktıklarını itiraf ettiğini ve konu cep telefonunun tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkeme aktardı.
Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 
Yargıç, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 70’er bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 700 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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