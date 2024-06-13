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Ülkesine gitmek için ağladı

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Lefkoşa'da Nijeryalı Fejiro Emmanuella Edeki’nin, 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 560 gündür KKTC'de kaçak yaşadığı ortaya çıktı. Cezaevine gönderilen zanlı, ülkesine gitmek istediğini söyleyerek ağladı

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Ülkesine gitmek için ağladı
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KKTC’de ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen Nijeryalı 28 yaşındaki Fejiro Emmanuella Edeki tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.
Yargılanmak üzere cezaevine gönderilen zanlının ülkesine gitmek istediğini söyleyerek, gözyaşı döktü.
Mahkemede olguları aktaran polis memuru,11 Haziran 2024 tarihinde saat 22:30 raddelerinde devriyede olan Lefkoşa'da Adli Şube ekipleri tarafından tespit edilen Fejiro Emmanuella Edeki’nin yapılan muhaceret kontrolünde, 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam 560 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun, tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.
Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının serbest kalması halinde KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçunu işlemeye devam edeceğini kaydeden polis, davaları görüşülünceye deyin Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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