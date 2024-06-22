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Ülke genelinde trafik denetimleri

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386 sürücü rapor edildi, 3 sürücü tutuklandı

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Ülke genelinde trafik denetimleri
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Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 476 araç sürücüsü kontrol edildi.
Çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 386 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken 20 araç trafikten men edildi ve 3 sürücü tutuklandı.
PGM  Basın Subaylığından verilen bilgiye göre rapor edilen trafik suçları şöyle: “156’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 61’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,  33’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak ve 95’i diğer trafik suçları.”
 
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