banner913
banner932
BMW kül oldu
BMW kül oldu
26 0
Ernest, İsviçre 2. Lig’e transfer oldu
Ernest, İsviçre 2. Lig’e transfer oldu
28 0
 
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
34 0
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
38 0
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
504 0
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
42 0
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
26 0
banner1032

Pamuklu'da iki araç yüz yüze çarpıştı, sürücülerden biri yaralandı

banner1020

banner974
Pamuklu'da iki araç yüz yüze çarpıştı, sürücülerden biri yaralandı
banner971

Pamuklu köyünde dün akşam saatlerinde iki aracın yüz yüze çarpıştığı kazada, sürücülerden 22 yaşındaki Halit Erol yaralandı. 

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre saat 18.45'teki kaza, Pamuklu köy girişinde oldu.

Nabeel Sheikh Ahmad (E-44) yönetimindeki PXB 691 plakalı araçla batı yönünde dikkatsizce seyrederken o sırada gidişine göre yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen Halit Erol (E-22) yönetimindeki YH 492 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan YH 492 plakalı araç sürücüsü Halit Erol kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.