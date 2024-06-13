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Topladığı kira paralarını çaldı

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Lefkoşa’da Gülcay Çiftçi adlı kadın, ev sahibinin onayı ile toplam 14 dairenin kiraları olan 14 bin 700 Sterlin değerindeki kira paraları ile ülkeden kaçtı. Çiftçi, tekrar ülkeye giriş yapmak isterken yakalandı

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Topladığı kira paralarını çaldı
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Lefkoşa’da meydana gelen emanetçi tarafından sirkat suçundan tutuklanan Gülcay Çiftçi dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, zanlının Kasım 2023 ile Nisan 2024 ayları arasında Lefkoşa’da toplam 14 dairenin kiraları olan toplam 14 bin 700 Sterlin nakit parayı mal sahibi olan 87 yaşındaki isminin baş harfleri A. E. E.’nin direktifiyle topladığını söyledi.
Polis, zanlının tahsil ettiği parayı mal sahibine vermeyerek, çaldığını belirtti. Polis memuru, zanlının para aldığı kiracılardan ifade temin edildiğini, söz konusu tanıkların parayı ödediklerini söylediklerini aktardı. Polis, zanlı hakkında 6 Haziran’da tutuklama emri çıkarıldığını, 12 Haziran’da Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde alacağı olduğu için paraları aldığını öne sürdüğünü açıkladı. Polis, paranın bulunmadığını, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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