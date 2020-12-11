Tarihi eserleri ovada bulmuş

İskele’de kaldığı evde 38 parça eski eser tespit edilen Zeynel Doğan “Ben çok gezer, çok dolaşırım bunları ovada buldum” diyerek kendisi savundu

İskele’de önceki gün Narkotik polisinin düzenlediği operasyonda tasarrufunda eski eser niteliğinde 38 parça çanak, çömlek ve testi tespit edilerek tutuklanan Zeynel Doğan dün İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.Mahkeme, “Kanunsuz eski eser tasarrufu” suçlaması ile hakkında soruşturma başlatılan Doğan’ın ilk etapta 1 gün tutuklu kalmasına karar verdi.Polis mahkemede, zanlının tasarrufunda tespit edilen eski eserler ile ilgili değer tespit çalışması yapılacağını ifade ederek, zanlının söz konusu eserlerin bulunması üzerine polise sözlü olarak beyanda bulunup “ben çok gezer, çok dolaşırım bunları ovada buldum” şeklinde izahatta bulunduğunu açıkladı.Polis zanlıya ait cep telefonunda yapılan ilk incelemede bazı görüşmelerin tespit edildiğini kaydederek, detaylı inceleme yapılıp rapor temin edilmesi gerektiğini mahkemeye aktardı.Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hüseyin Özduman mahkemede verdiği ifadesinde, 9 Aralık 2020 tarihinde zanlının İskele’de kirasında bulunan ikametgahında bir polis ekibi tarafından yapılan aramada 38 adet eski eser olduğuna inanılan çanak, çömlek ve testinin tespit edilerek emare alındığını ve zanlının tutuklandığını açıkladı.Zanlının polise yaptığı beyanda “ben çok gezer, çok dolaşırım ovada buldum” dediğini söyleyen Özduman, söz konusu tespit edilen 38 adet çanak, çömlek ve testiler ile ilgili Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden değer tespit çalışması yapılacağını kaydetti. Zanlının cep telefonunun emare alındığını ve telefonda yapılan ilk incelemelere bazı görüşmelerin tespit edildiğini söyleyen Özduman, cep telefonunun detaylı incelemeye gönderilip rapor beklendiğini söyledi.Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını kaydeden Özduman zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.