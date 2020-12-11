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İlk günden nisap krizi

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Yeni Bakanlar Kurulu listesinin okunması için dün sabah saat 10.00’da toplanmayı deneyen Meclis, iki milletvekilinin bulunmaması nedeniyle toplanamadı. Meclis, 2.5 saati aşkın bir süreden sonra toplanmayı başarabildi

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İlk günden nisap krizi

Cumhuriyet Meclisi, yeni Bakanlar Kurulu listesinin okunması için dün olağanüstü toplanmayı denedi ancak nisap sorununa takıldı.
Muhalefetin nisabın sağlanmasına katkı yapmaması, UBP’den de iki milletvekilinin meclise gelmemesi nedeniyle saat 10.00’da nisap sağlanamadı.
UBP, DP ve YDP’nin UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında 3’lü azınlık hükümeti, HP’den istifa eden 3 bağımsız milletvekilinin desteğine rağmen nisabı sağlayamadı ve meclis toplanamadı.
UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu böbrek taşı düşürme rahatsızlığı dolayısıyla Mağusa Yaşam Hastanesi’nde tedavi altına alınması nedeniyle ve UBP milletvekili Yasemin Öztürk de özel bir sebepten dolayı meclise gidemedi.
Bu durumda azınlık hükümeti daha ilk günden nisap sorunu yaşadı.
Sabah saatlerinde mecliste olmayan UBP milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Yasemin Öztürk’ün saat 12.30 gibi meclise gelmesiyle, azınlık hükümeti, HP’den istifa eden 3 bağımsız milletvekilinin de katkısıyla 27 sayısına ulaştı ve meclis toplanabildi.
Ardından da UBP, DP ve YDP’nin UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında 3’lü azınlık hükümetinin yeni bakanlar kurulu listesi meclise sunuldu.
 
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