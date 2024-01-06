Son 24 saatde KKTC de neler oldu ?

Polisiyle olaylar

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

05.01.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gönyeli’de, Polis Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülüp durdurulan Ö.K.(E-28) kullanımındaki ve M.B.(E-24), U.B.(E-34) ve M.D. (E-38)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 3,5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet hassas terazi tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.B.K.(E-25) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR

05.01.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, İskele’de, M.Ç.(E-22)’nin kullanımındaki ve A.Ç.(E-20) ile O.Ş.(E-20)’nin yolcu olarak bulunduğu araç ile ve ayrıca H.E.A.(E-19)’nın kullanımındaki ve S.A.(E-20)’nın yolcu olarak bulunduğu başka bir araç ile, daha önceden arkadaşları S.A.’yı ciddi şekilde darp edip vahim zarara uğrattıkları gerekçesiyle, kullanımlarındaki bahse konu iki araç ile M.B.(E-23)’nin kullanımındaki başka bir aracı sıkıştırıp aracın sağ ve sol ön kısımlarına kasten çarptıktan sonra, olay yerinden aldıkları taşları da kasten aracın sol ön kapı camı ile tavanına vurup kırarak hasara uğratmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup çıkarıldıkları İskele Kaza Mahkemesi’nde, aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri temin edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR VE KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMAK

05.01.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde, daha önceden arkadaşı S.A.’yı ciddi şekilde darp edip vahim zarara uğrattığı gerekçesiyle, A.C.E (E-27)’nin kullanımındaki ve Ü.Y.(E-23)’nin yolcu olarak bulunduğu araç ile, E.E.(E-27)’nin kullanımıdaki aracın arkasına ve sağ arka kapısına kasten çarparak hasara uğrattıktan sonra, araçtaki yolcu Ü.Y. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçağı, diğer araç içerisinde bulunan E.E. ve yolcuya göstererek tehdit etmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup çıkarıldıkları İskele Kaza Mahkemesi’nde, aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri temin edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

05.01.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ YANGINI

06.01.2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Güneşköy’de Ağıllar Bölgesinde park halinde bulunan T.Ç.’ye ait PP 485 plakalı traktörde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu traktör tamamen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK DENETİMLERİ

05.01.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,130 araç sürücüsü kontrol edildi ve 192’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 95’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 108’i diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 442 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 38 araç trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklanmıştır.

TRAFİK KAZASI

06.01.2024 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde, Erhan YEŞİLIRMAK (E-35) 272 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SC 353 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Arshad ALİ (E-45) yönetimindeki UE 136 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. SC 353 plakalı araç sürücüsü Erhan YEŞİLIRMAK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.