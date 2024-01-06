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DAÜ astronomi ve uzay bilimleri kulübü’nden gözlem etkinliği

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DAÜ astronomi ve uzay bilimleri kulübü’nden gözlem etkinliği
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci Kulüpleri Birimi’ne bağlı Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübü, DAÜ Deniz Tesisleri (Beach Club) sahilinde bir gözlem etkinliği gerçekleştirdi.
 
DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve DAÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Huriye Gürsel Mangut, Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mert Mangut, Araştırma görevlisi Erfan Keshavarz, kulüp üyeleri ve astronomi ile ilgilenen 50’ye yakın DAÜ’lü öğrencinin katıldığı gözlem etkinliğinde, bölüm envanterinde bulunan teleskoplarla gökyüzü incelendi.
 
Geceyi sabaha bağlayan saatlerde yapılan gözlemde Jüpiter ve uyduları, Andromeda galaksisi ve takımyıldızları incelenerek, öğrenciler bilgilendirildi. Öğrenciler ayrıca sahilde yakılan ateş etrafında şarkılar söyleyip hocaları ve arkadaşlarıyla keyifli bir gece yaşadı.
 
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