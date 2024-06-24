Sokakta yürüyen kişiyi döverek telefonunu çaldılar

Lefkoşa’da üç genç, sokakta yürüyen bir kişiyi darp edip cep telefonunu zorla alıp kaçtı. Üç zanlı olayın hemen ardından tutuklandı

Lefkoşa’da Yurdaışık Sokak’ta, önceki sabaha yakın 18 yaşındaki Enes Şahan, 18 yaşındaki Ali Karapaşa ve 22 yaşındaki Mohammadnezhattazehkand, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı 25 yaşındaki isminin baş harfleri L.K.’yi sokakta yürüdüğü esnada ciddi şekilde darp edip, giymiş olduğu tişörtü yırttı ve kullanımında bulunan cep telefonunu zorla alıp, çaldılar.

Olay polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar Enes Şahan, Ali Karapaşa ve Negar Mohammadnezhattazehkand dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 22 Haziran 2024 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Lefkoşa'da Sakin L.K’nin yürüdüğü esnada, Enes Şahan ve Ali Karapaşa tarafından ciddi şekilde darp edilerek, giymiş olduğu siyah renkli Defacto marka tişörtü yırtılarak hasara uğratılıp, kullanımında bulunan siyah renki I-phone 11 marka cep telefonunu ve hattını alarak soygun suçunu işlediklerini mahkeme aktardı.

Polis akabinde zanlıların kendilerini FA 006 plakalı araç içerisinde bekleyen Gazimağusa'da Sakin zanlı Negar Mohammadnezhadtazehkand'ın yanına giderek konu araç ile olay mahallinden uzaklaştıkların kamera görüntülerinde tespit edildiğin belirtti.

Polis olay yerinde ve civarındaki güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğini ve halen incelenmeye devam ettiğini, zanlıların ayni tarihte tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlılar Enes Şahan ve Ali Karapaşa’nın yapmış oldukları ilk sözlü beyanlarda almış oldukları I-phone 11 marka cep telefonunu Lefkoşa'da bulunan bir erkek berber salonuna emaneten bıraktıklarını itiraf ettiğini ve konu cep telefonunun tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkeme aktardı.

Polis, zanlılar Enes Şahan ve Ali Karapaşa’nın sözlü beyanları doğrultusunda zanlı Karapaşa’nın ikametgahında bir arama gerçekleştirildiği ve olay esnasında giymiş oldukları kıyafetleri ile FA 006 plakalı aracın da tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis yapılan ileri soruşturma da zanlı Negar Mohammadnezhattazehkand’in Mağusa’da ikametgahında tespit edilerek Derdest Emri gereği tutuklandığını, zanlı Ali Karapaşa’nın bir gönüllü ifade verdiğini ve meselenin ciddi bir mesele olup alınacak ifadeler ve izlenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğundan zanlıların ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

