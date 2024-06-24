Aracından 222 adet patlayıcı çıktı

Gönyeli’de, 22 yaşındaki Mehmet Yıldız'ın aracında ve evinde yapılan aramalarda, kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren toplam 282 adet patlangaç ele geçirildi

Gönyeli’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, 22 yaşındaki Mehmet Yıldız'ın kullanımındaki aracında ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren toplam 282 adet patlangaç tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

“Kanunsuz Patlayıcı Madde İthali ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Yıldız dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 22 Haziran 2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne Bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından alınan bilgide Zanlı Mehmet Yıldız'ın tasarrufunda kanunsuz patlayıcı madde olduğu öğrenildiğini ve ayni gün saat 19.15 raddelerinde zanlının Gönyeli’de faaliyet gösteren bir Cafe’nin park yerinde tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının üzerinde ve tasarrufunda park halinde bulunan KC 510 plakalı araç içerisinde gerçekleştirilen aramada, bahse konu araç içerisinde kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu toplam 222 adet Feza Torpil marka patlangaç ve 8 adet üzerinde Feza Torpil yazılı karton kutu tespit edildiğini ve suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, konu patlangaçlar ve kutuların emare alındığını ve ayni gün görevli bir polis ekibi tarafından zanlının Girne'de bulanan ikametgahında gerçekleştirilen aramada, ikametgahın yatak odasında komedin üzerinde 60 adet Feza Torpil marka patlangaç ve 2 adet üzerinde Feza Torpil yazılı karton kutu bulunup emare olarak zapt edildiğini aktardı.

Polis memuru, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının suçu kabul nitelikte gönüllü ifade verdiğini belirtti ve soruşturmada zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına ayrıca sağlık sorunu olduğunu beyan etmesi üzerine de devlet hastanesinde kapsamlı kontrolden geçirilip raporun mahkemeye ibraz edilmesine emir verdi.

