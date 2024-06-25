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Sahtekarlıkla para temini…

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Gönyeli’de farklı kişilerden sahtekarlıkla para temin eden 1 kişi tutuklandı.

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Sahtekarlıkla para temini…
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Polis Basın Bültenine göre, dün saat 18.00 sıralarında, Gönyeli’de faliyet gösteren bir döviz bürosuna müşteri olarak giden E.K. (E-33), 1.000 stg  isteyip, karşılığı olan parayı arabadan  getireceğini söyledi ancak parayı getirmeden ayrıldı.

Şahsın, döviz bürosunun önünde bulunan bir kişiye kendisini polis olarak tanıtarak  1.000 ABD dolar tutarında nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği de tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada E.K'nin benzer yöntemlerle 19-22 Haziran tarihleri arasında Gazimağusa  ve Girne’de iki  kişiden toplam 18 bin 799.20 TL, 5000 Stg ve 90 Euro nakit parayı da sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.
 
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