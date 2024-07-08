Sahte kimlikle öğrenci servisi kullandı

Sahte öğrenci kimlik kartıyla üniversitenin servisinden yararlanan 29 yaşındaki İranlı ile sahte kimlik kartını hazırlayan Pakistanlı bir kişi tutuklandı

Sahte öğrenci kimlik kartıyla üniversitenin servisinden yararlanan 29 yaşındaki Behnaz Mardbigham ile sahte kimlik kartını hazırlayan Pakistanlı Raja Sagar Hannan Kayn tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Lefke Polis Karakolunda görevli polis memuru 5 Temmuz 20241 tarihinde Gemikonağı’nda sakin Behnaz Mardbigham’ın tasarrufunda bulunan 2024 yılı Mart ayı içerisinde Güzelyurt’ta sakin Raja Sagar Hannan Kaynı isimli şahıs tarafından adına düzenlenmiş Lefke Avrupa Üniversitesi öğrenci kimlik kartını Lefke Avrupa Üniversitesine ait TNF 207 plakalı araca binip ücretsiz olarak araç seferinde yaralanmak maksadı ile araç sürücüsüne ibraz ederek tedavüle sürdüğünün tespit edildiğini söyledi.

Polis, olayın ortaya çıkması üzerine her iki zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

