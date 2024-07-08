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585 gün kaçak yaşadı

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Lefkoşa'da polisin kimlik kontrolü yaptığı Mandefo Blaise Mutendi'nin 585 gündür KKTC'de kaçak yaşadığı tespit edildi

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585 gün kaçak yaşadı
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KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanan Mandefo Blaise Mutendi dün mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, zanlının 6 Temmuz 2024 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı görevli bir polis ekibi tarafından Marmara bölgesinde tespit edildiğini söyledi.
Polis, zanlının muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam 585 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, Muhaceret Dairesinden araştırma yapılacağını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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