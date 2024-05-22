banner913
banner932
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
29 0
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
18 0
 
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
19 0
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
59 0
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
29 0
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
17 0
Drift sezonu YDÜ Kampüsü’nde açıldı
Drift sezonu YDÜ Kampüsü’nde açıldı
21 0
banner1032
banner1038

Sahte kimlikle güneye geçmek istediler

banner1020

Sahte kimlikle Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen baba oğul ve sahte kimlikleri temin ettikleri tespit edilen iki kişi tutuklandı

banner974
Sahte kimlikle güneye geçmek istediler
banner971
Metehan Kara Giriş Kapısı’nda sahte Almanya pasaportlarıyla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan 50 yaşındaki Hasan Duman, 17 yaşındaki oğlu isminin baş harfleri D.B.D. ve suçla bağlantılı tutuklanan 72 yaşındaki Mehmet Mercan ve 66 yaşındaki Hulusi Kızılaslan dün mahkemeye çıkarıldı.
Zanlılardan birinin yaşının 17 olmasından dolayı kapalı oturum gerçekleştirildi. Kapalı oturumda iddialar aktarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındı.
Elde edilen bilgilere göre;  20.05.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, GKRY bölgesine geçmek maksadıyla Hasan Duman ve 17 yaşındaki oğlunun, tasarruflarında bulundurdukları önceden Türkiye’de Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan aracılığı ile temin ettikleri sahte olarak düzenlenmiş Almanya kimlik kartlarını, görevli muhaceret memuruna ibraz etmek suretiyle tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs etti. 
Zanlılar sınır kapısında suçüstü yakalandı. Baba ile oğlunun tutuklanmasının ardından suçla bağlantılı olan Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan da yakalandı.  
Mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk emri alındı. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.