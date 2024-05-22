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Patronuna vereceği paraları kumarda yedi

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Lefkoşa’da bir giyim mağazasında bölge müdürü olarak çalışan Muhammed Yıldırım, mağazanın Gazimağusa, Yenikent ve Girne şubelerinden işyeri sahibine teslim etmek üzere aldığı toplam 137 bin 808 TL nakit parayı sirkat etti. Zanlı, paralarla kumar oynayıp, hepsini kaybettiğini itiraf etti

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Patronuna vereceği paraları kumarda yedi
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Lefkoşa'da bulunan bir giyim mağazasında çalışan 33 yaşındaki Muhammed Yıldırım, işyeri sahibine teslim etmek üzere aldığı toplam 137 bin 808 TL nakit parayı teslim etmeyip çaldı ve kumarda harcadı.
Müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Muhammed Yıldırım dün mahkeme çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı. 
Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir giyim mağazasında bölge müdürü olarak çalışan zanlının 20 Mayıs 2024 tarihinde mağazanın Gazimağusa, Yenikent ve Girne şubelerinden işyeri sahibine teslim etmek üzere aldığı toplam 137,808 TL nakit parayı, işyeri sahibine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.
Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ve zanlının ifadesinde paralarla kumar oynayıp, hepsini kaybettiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.  Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, zanlının aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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