Rüşvet Skandalı Büyüyor

“Rüşvet” suçlamasından tutuklanan Çalışma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse ile ilgili yeni bulgular tespit edildi. Buna göre, aksaklık belirlenen bir inşaat firmasına 40 asgari ücret ceza kesilmek üzereyken Köse araya girip söz konusu firmaya bir asgari ücret kesildi ve zanlı firmadan 90 bin sterlin değerinde daireyi 50 bin sterline aldı İş takipçilerine içki ve puro marka ve model fotoğrafları atan Köse’de 33 adet 168 bin TL değerinde içki ve 150 bin TL değerinde puro tespit edildi. Köse, emare alınan cep telefonunun şifresini hala vermedi

“Görevini kötüye kullanma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse dün tekrardan mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede detayları aktaran polis, 28 Mart 2024 tarihinde tutukluluk duruşmasına çıkarılan Serdinç Maypa'nın iddiaları ve tasarrufunda ele geçirilen belgelerle ilgili mahkemenin verdiği soruşturma emri gereği yapılan araştırma sonucu Köse’ye ulaştıklarını hatırlattı.

LAPTOP HEDİYE ALDI

Polis, 31 Ekim 2023 tarihinde, İskele'de inşaat alanında faaliyet gösteren bir firmanın 1000'e yakın işlemini hızlandırmak için zanlının firmaya personel göndereceğini söylediğini, ancak söz konusu personelin bilgisayarı olmadığı için 1850 dolar değerindeki bir laptopun "hediye" edilmesini istediğini kaydetti. Suiçmez, yapılan soruşturmada, zanlının hediye aldığı laptobu evine götürerek kendi özel işleri için kullandığının belirlendiğini dile getirdi.

FATURAYI 31 BİN 650 DOLAR KESTİRDİ

Polis, zanlının 29 Ocak 2024 tarihinde Kalkanlı Yaşam Evi'nde yapılacak işler için İskele'deki bir firmanın 31 bin 650 dolar teklif verdiğini, ancak firmanın bu işi bağış olarak 23 bin 500 dolara yapabileceğini söylediğini kaydetti.

Polis, daha sonra zanlının 31 bin 650 dolarlık teklifi ilgili firmadan aldığını, ödemeyi de 25 bin dolar olarak yaptırdığını, ancak faturayı 31 bin 650 dolara kestirmek istemesine şirketin karşı çıktığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanmasının ardından söz konusu şirketin şikayetçi olduğunu belirtti. Polis, zanlının emare alınan cep telefonunun şifresini hala vermediğini, ancak bilgisayarının incelendiğini kaydetti.

MARKA İÇKİ VE PURO TALEP ETTİ

Polis, zanlının 3 günlük tutukluluk süresinde 22 kişiden ifade temin alındığını dile getirdi.

Polis, zanlının görevini kötüye kullanarak görevi sırasında çeşitli hediyeler kabul ettiğini, hediye vermeyen kişilere işlerinin aksaması için baskı yaptığı yönünde ifadelerin temin edildiğini belirtti.

Polis, zanlının bu kapsamda iş yaptığı kişilerden alkollü içki ve puro talep ettiğini söyledi. Polis, zanlının yaptığı işlere karşılık istediği ürünlerin markasının fotoğrafını ilgili firmalara göndererek 33 adet 168 bin TL değerinde alkollü içki ile değeri yaklaşık 150 bin TL olan 52 adet puro hediye aldığını, söz konusu içki ve puroların zanlının evinde bulunarak emare alındığını belirtti

Zanlının kaldığı otelden kendisine hediye olarak 4 yastık verildiğini ve bunu da ne amaçla verildiğinin araştırılacağını belirten polis, toplamda 22 ifade alındığını söyledi.

40 ASGARİ ÜCRET CEZAYI İŞLEME KOYMADI

Polis, Çalışma Dairesi müfettişleriyle birlikte zanlının bir inşaatta denetim yaptığını, müfettişlerin söz konusu inşaatta çeşitli aksaklıklar tespit ettiğini ve şirkete 40 asgari ücret ceza kesildiğini, ancak zanlının ceza formunu işleme koymadığını, firmaya sadece 1 asgari ücret ceza kesilmesini sağladığını belirtti. Zanlının söz konusu firmadan "90 bin sterlinlik bir daireyi 50 bin sterline aldığına" yönelik bilgi alındığını belirten polis, firma yetkilisinin ifadeye çağrıldığını, konunun araştırıldığına dikkat çekti.

SORUŞTURMA NARENCİYEYE DE UZADI; 50 BİN STERLİN ALMIŞ

Polis, soruşturma kapsamında Güzelyurt'ta narenciye işlerinin yapılması için zanlının narenciye işine de el attığını söyledi.

Polis, zanlının ülkeye 440 portakal işçisi getirilmesi işlemini hızlandırmak karşılığında 50 bin sterlin temin ettiğine yönelik iddia temin edildiğini, bu konunun da araştırılacağını dile getirdi.

CEP TELEFONU ŞİFRESİNİ YİNE VERMEDİ

Polis, zanlının emare alınan cep telefonunun şifresini yine vermek istemediğini kaydetti. Polis, söz konusu telefonda birçok suçla bağlantılı yazışmaların olabileceğini ifade etti.

HEDİYE LİSTESİ BEKLENİYOR

Türkiye'den bir kişinin zanlıya verilen hediyelerle ilgili ifade vermeye geleceğini, bu kişinin elinde zanlıya hangi hediyelerin verildiği ve verileceğiyle ilgili listenin bulunduğunu belirten Polis, ayrıca zanlıya "para verdiği" belirlenen bir kişinin de arandığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.



