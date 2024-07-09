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Para karşılığı sahte ön izinde bir tutuklama daha

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Türkmenistan'da ikamet eden ve KKTC'ye çalışmak için gelmek arzusunda olan Atajan Movlyanov'ya ön izin çıkarıp iş bulacağı konusunda vaatte bulunup, toplamda 313 bin TL para alan Fırat Durmuş’un ardından sahte evrakları düzenleyen yeğeni Emre Durmuş da tutuklandı

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Para karşılığı sahte ön izinde bir tutuklama daha
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Gönyeli’de meydana gelen sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklanan Fırat Durmuş’un ardından yeğeni Emre Durmuş da suçla bağlantılı tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, zanlı Fırat Durmuş’un Haziran 2024 ayı içerisinde Ilaman Gylyjov ile internet ve Gönyeli'de yüz yüze görüştükten sonra Türkmenistan'da ikamet eden ve KKTC'ye çalışmak için gelmek arzusunda olan Atajan Movlyanov'ya ön izin çıkarıp iş bulacağı konusunda vaatte bulunup, sahtekarlık ve dolandırma niyetiyle Ilaman Gylyjov'dan toplamda 313 bin TL parayı internet bankacılığı ile temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının ön izinin çıkmaması nedeni ile parayı iade edeceğini söylediğini ancak Ilaman Gylyjov'a 2 bin TL verdiğini açıkladı.
Polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlının emare olarak alınan cep telefonunda ilk nazarda yapılan incelemede birçok yabancı şahısların pasaport fotoğrafları ve ön izin belgelerinin tespit edildiğini kaydetti.
Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süreyle tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde zanlının cep telefonunda bulunan çalışma ön izin belgeleriyle ilgili Çalışma Dairesi’nden araştırma yapıldığını ve söz konusu belgelerin tümünün sahte olduğunun belirlendiğini açıkladı.
Polis memuru, zanlıdan izahat istendiğinde sahte ön izinleri yeğeni Emre Durmuş’un kullanımında bulunan cep telefonunda düzenlediklerini söylediğini ve Resmi Evrak Sahteleme suçunu işlediklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, Emre Durmuş’un 7 Temmuz’da tutuklandığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru, meseleyle ilgili geniş çaplı soruşturma yapıldığını, alınması gereken birçok ifade olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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