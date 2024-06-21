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Polisten sahte Euro uyarısı

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Polisten sahte Euro uyarısı
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Güzelyurt'ta faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda 1000 TL'lik benzin alan bir şahsın verdiği iki adet 100 Euro’luk banknotun sahte çıkması üzerine polis sahte para konusunda uyardı.
Polis, 14 ve 16 Haziran tarihlerinde meydana gelen olayda piyasaya sürülen ve toplam değeri 200 Euro olan sahte banknotların seri numaralarının SC 3009486470 ve SC 3009486473 olduğunu açıkladı.
Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaralarıyla başlayan 100’lük Euro cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri istendi.
 
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