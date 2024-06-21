Emre Kaplan , Ege Erulku ve Ömer Bülbül Türkiye Şampiyonası'nda pedal çevirecekler

21-23 Haziran tarihleri arasında Aksaray da gerçekleşecek olan Gençler Türkiye şampiyonası için sporcularımız Emre Kaplan , Ege Erulku ve Ömer Bülbül 17 Haziran'da adadan ayrıldı .

Sporcularımız şampiyona için hazırlıklarını Aksaray'da devam ediyor.

21 Haziran da 30 km lik zamana karşı (TT) yarışına katılacak olan sporcularımız, 23 Haziran'da ise 96 km'lik yol şampiyonasına katılacaklar.

Bisiklet Federasyonu sporcuların kulüpleri olan Bisiklet Sevenler Derneği ve Velocypri bisiklet takımlarının desteği ile bu yarışmalara katılan kulüp ve sponsorlarına teşekkür edererek ,sporculara başarılar diledi.