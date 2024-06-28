Tatar, Manchester’a gitti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Manchester ve Londra’da temaslar gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi'nin daveti üzerine düzenlenecek 7’nci Kıbrıs Türk Kültür Festivaline katılmak ve bazı temaslarda bulunmak amacıyla dün sabah ülkeden ayrıldı.

Manchester ve Londra’da yoğun temaslar gerçekleştirecek olan Tatar, Manchester’da iş insanlarıyla bir araya gelecek, resmî görüşmeler gerçekleştirecek.

Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından Londra’da düzenlenecek 7. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katılacak Tatar, burada bir de konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’de temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Holguin Cuellar ile de Londra'da bir araya gelecek.

Kıbrıs Türk sivil toplum örgütleri ve yabancı gazeteciler ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, yuvarlak masa toplantısına da katılacak.

Tatar, Pazartesi günü ülkeye dönmek üzere Londra'dan ayrılacak.

