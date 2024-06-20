Parkta iki çocuğa taciz

Pakistanlı Ajman Raja, Boğazköy’de bulunan bir apartmanın yakınlarında çocuk parkında oyun oynayan 11 yaşlarındaki iki kız çocuğunu taciz etti

Boğazköy’de meydana gelen çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz suçlarından

yakalanan Pakistanlı Ajman Raja dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, olayın 17 Haziran saat 19.00 sıralarında Boğazköy’de bulunan bir apartmanın önünde meydana geldiğini söyledi. Polis, Dikmen’de sakin zanlının apartmanın yakınlarındaki çocuk parkında oynayan 11 yaşlarındaki iki kız çocuğunun yanına giderek, cebinden 200 TL çıkardığını, parayı vereceğini söyleyerek, çocukların adlarını sorduğunu açıkladı. Polis, zanlının çocuklardan birini alından ve yanağından öptüğünü, diğerini ise belinden sardığını dile getirdi.Polis, zanlıların çocukların evlerine kadar takip ettiğini de belirtti. Şikayet üzerine zanlının 17 Haziran’da

tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, resmi tatil olmasından dolayı muhaceret araştırması yapamadıklarını belirtti. Polis, incelenecek kamera görüntüleri, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu kaydetti. Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

