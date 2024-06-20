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"Ciğerlerimi temizlemek için içiyorum"

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Girne'de trafik denetimlerinde, üzerinde bir gram uyuşturucu bulunan zanlının mahkemede yaptığı savunma pes dedirtti. Zanlı Mohamed, "Zaten miktar çok az, ben ciğerlerimi temizlemek için içiyorum” dedi

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"Ciğerlerimi temizlemek için içiyorum"
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Girne’de meydana gelen uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklanan Sudanlı Abdelrhman Mohamed, Mohammed Ahmed, Eltayeb Elhadi ve Abdelrahman Abdelhamid dün mahkemeye çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, 18 Haziran 2024 tarihinde saat 01.45 sıralarında Girne’de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde trafik şubesi ekipleri tarafından kontrol amaçlı durdurulan EN 394 plakalı Toyota marka araçta, sürücü Abdelrhman Mohamed’in hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada sürücünün tasarrufunda bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunup alınarak emare olarak alındığını belirtti.
Polis, sürücü Abdelrhman Mohamed’in yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan Mohammed Ahmed, Eltayeb Elhadi ve Abdelrahman Abdelhamid’in tutuklandığını belirtti.
Savaşkan, zanlıların Lefkoşa’daki ikametgahlarında arama yapılacağını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.
Polisin ardından söz alan zanlı Abdelrhman Mohamed, “zaten miktar çok az, ben ciğerlerimi temizlemek için içiyorum” dedi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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