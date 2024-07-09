Altınova-Ağıllar köyleri arasında önceki gün çıkan yangında zarar büyük oldu

İskele Ağıllar Köyü’nde önceki gün öğlen saatlerinde başlayan ve ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, gece yarısı soğutma işlemleri sırasında yeniden alevlendi.Yangın dün sabaha karşı kontrol altına alındı.Öte yandan Polis, önceki gün, saat 14.15 sıralarında Altınova-Ağıllar köyleri arasındaki tepelik arazide meydana gelen yangın ile ilgili bölgede yapılan detaylı inceleme sonucunda hasar tespiti yapıldığını açıkladı.Bölgede yapılan detaylı incelemede, yaklaşık bin dönümlük alan içerisinde bulunan maki bitki örtüsü, muhtelif sayıda selvi, harup, zeytin ve çam ağaçları ile 15 dönüm arpa, 25 dönüm buğday ve sekiz dönümlük alan içerisindeki 50 adet limon ile dört adet zeytin ağaçlarının yanarak zarar gördüğü tespit edildi.İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, önceki gün öğle saatlerinde başlayan ve ardından gece yarısı yeniden alevlenen Ağıllar bölgesindeki yangının ardından, İtfaiye biriminin araç ve ekipman eksikliklerine dikkat çekti.Sadıkoğlu, bölgedeki itfaiye personelin işin ehli olduğunu ve gösterdiği üstün performans sayesinde yangınların kontrol altına alınabildiğini kaydederek, “İtfaiyemizin elinde dağlık arazilere erişecek araçlar olsaydı, bu yangın bu noktalara gelmeden önlenebilirdi.” dedi.Sadıkoğlu, sabah saatlerinde yangının tamamen kontrol altına alındığını, ancak yeniden alevlenme olmaması için soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.Sadıkoğlu, İtfaiye, Sivil Savunma ve Belediye personelinin ve askerin hummalı çalışmalarıyla yangının kontrol altına alınabildiğini belirtti.Sadıkoğlu, özellikle yangın süresince tüm imkansızlıklara rağmen İskele İtfaiyesi personelinin üstün gayret gösterdiği ve profesyonel bir şekilde çalıştığını söyleyerek, birimin araç anlamında büyük bir eksiklik içerisinde olduğunu gözlemlendiğini, mevcut araçlara yeterli hizmeti veremediğini, dağlık olan kesimlere erişemediğini ifade etti.Unimog tarzında ormanlık arazilerde işe yarayabilecek araçlarla yangının önüne çok daha önceden geçilebileceğini dile getiren Sadıkoğlu, ardından gelen Sivil Savunma Teşkilatı araçlarıyla daha etkin müdahalenin başladığını kaydetti.Yangına 2 tane askerden, bir tane ise Türkiye Cumhuriyeti’nden olmak üzere 3 helikopterle de müdahale edildiğini belirten Sadıkoğlu, Türkiye’den bir uçağın da müdahale etmek üzere hazır durumda olduğu bilgisini aldığını belirtti.Belediye Başkanı Sadıkoğlu, bu süreçte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Türkiye Büyükelçiliği’nin de yakın takipte olduğunu söyledi.Yangının yol kenarında ekili bir tarlada başlamış olmasının, yangın sebebinin atılan bir sigaradan olabileceği yönünde tespitleri olduğunu ancak bunun kesinleşmediğini ifade eden Sadıkoğlu, halka özellikle içinde bulunulan sıcak havalarda çok daha dikkatli ve duyarlı olunması çağrısında bulundu.