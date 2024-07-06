Cumhurbaşkanı Tatar, TDT Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesine katılıyor

Cumhurbaşkanı Tatar’ı zirveye gelirken Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev karşıladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesine katılıyor.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı zirveye gelişinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıladı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açılış konuşmasıyla başlayacak Gayriresmi TDT Zirvesi, “Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek” temasıyla yapılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar’a, zirvede, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Özel Temsilcisi Güneş Onar, Özel Danışman Gökhan Güler ile KKTC Bakü Temsilcisi, Büyükelçi Ufuk Turganer eşlik ediyor.

