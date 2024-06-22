Oğlunu öldürmeye çalışan anneye 7 gün daha tutukluluk

Lefkoşa’da 9 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmeye çalışan Nadir Yılmaç için doktor kontrolleri tamamlanmadı, cezai ehliyet araştırması sürüyor

Lefkoşa’da, 9 yaşındaki oğlunu öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan Nadir Yılmaç, dün ek süre talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Nadir Yılmaç’ın 9 Haziran 2024 tarihinde saat 15.00 raddelerinde, Lefkoşa'daki evinde psikolojisi bozulduğu gerekçesi ile planlayarak, olaydan bir gün önce Girne'de kalmış olduğu oteldeki bornoz üzerinden almış olduğu 150 santim uzunluğundaki bornoz kuşağı ile oğlunun boğazını sıkıp öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

Polis, çocuğun 112 acil servis ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldığını, yapılan tedavi ve kontrollerin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede, üzerinde şüpheli leke bulunan halı ve zanlının, oğlunun boğazını sıkarken kullandığı bornoz kuşağının emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının eşine ve çevrede bulunan komşusuna yaptığı ilk sözlü beyanının "Oğlumuzu öldürdüm, boğdum öldürdüm" olmakla birlikte olay mahalline giden polis ekibine de "psikolojim bozuldu, boğdum oğlumu" dediğini söyledi.

Polis, aynı tarihte zanlının tutuklandığını gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlının 10 Haziran 2024 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, aynı gün cezai ehliyetinin olup olmadığına yönelik kontrol için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldüğünü söyledi. Polis, doktorların zanlının yatılı kalması gerektiğini söylediğini, zanlının 3 gün hastanede yatılı kaldığını belirtti. Polis, doktorların zanlıyla ilgili rapor hazırlanması için 15 gün süre gerektiğini beyan ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının 13 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak, 8 gün daha tutukluluk emri alındığını ancak bu süre içerisinde doktor kontrollerinin tamamlanmadığını, cezai ehliyet araştırmasının sürdüğünü, gerekli raporların henüz temin edilemediğini açıkladı.

Polis memuru, alınması gereken ifadeler olduğunu, zanlının cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor beklendiğini ifade ederek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

