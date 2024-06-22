640 kilo eti hayvanlar yemesin diye almış!

Akıncılar’da aracında 640 kilo kaçak et ile yakalanan ve söz konusu etleri yol kenarında bulduğunu iddia eden Osman Şanlıel, etlerin zehirli olduğunu ve hayvanların yiyerek zarar görmemesi için tasarrufuna aldığını ileri sürdü

Akıncılar’da tasarrufunda kaçak etlerle yakalanan zanlı Osman Şanlıel dün ek süre talebiyle dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis, 18 Haziran 2024 tarihinde Mağusa – Lefkoşa anayolu üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüpheli görülen ve durdurulan zanlıya ait çift kabin araç içerisinde yapılan aramada 640 kilo Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak ithal edilen çeşitli etler bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve şubeye celp edilerek konu ile ilgili izahat istendiğinde söz konusu etleri Akıncılar bölgesinde yol kenarında bulduğunu ve aldığı beyanında bulunduğunu anımsattı.

Polis, zanlının ayrıca ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada ise buzluğunda toplam 10 kilo daha bulunduğunu belirtti.

Polis, etlerin Veteriner Dairesi ekipleri tarafından incelendiğini ve mührü olmadığını bu nedenle sağlıksız olduğunu rapor ettiğini söyledi.

