Aralarında 1141 gündür kaçak yaşayan var

Lefkoşa’da yapılan denetimlerde Afrika uyruklu 6 kişinin kaçak yaşadığı tespit edildi

KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanan Mandefo Blaise Mutendi, Alex Abraham Wıllıams, Marcus Omolaiyor Gogan, Chukwuemeka Charles Anele, Henry Ygochukwy Eneasato ve Daniel Terry dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memurları mahkemede olguları aktardı.

Polis, Mandefo Blaise Mutendi’nin 6 Temmuz 2024 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı görevli bir polis ekibi tarafından Marmara bölgesinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam 585 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, Alex Abraham Wıllıams, Marcus Omolaiyor Gogan, Chukwuemeka Charles Anele ve Henry Ygochukwy Eneasato’nun ise 9 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Göçmenköy’de bir evde yapılan arama esnasında tespit edildiklerini belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Abraham’ın 14 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam 968 gün, Marcus Omolaiyor Gogan’ın 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren toplam 1141 gün, Chukwuemeka Charles Anele’nın 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam 588 gün ve Henry Ygochugwu Eneasato’nun 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren toplam 770 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerini tespit edildiğini belirti.

Polis memuru Daniel Terry’nin ise 9 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.40 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne giriş- çıkış dökümü almak maksadıyla geldiğini esnada belirlendiğini açıkladı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının toplam 1526 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

