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Muhacerete belge almak için geldi, cezaevine gitti

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almak amacıyla gelen ve 193 gündür ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen Kongo uyruklu kadın cezaevine gönderildi

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Muhacerete belge almak için geldi, cezaevine gitti
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KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Kongo uyruklu Angel Bin Lubusu Pombo dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. 
Polis, 21.06.2024 tarihinde saat 13.25 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Muhaceret Şubesi’ne giriş -çıkış belgesi almak amacıyla gelen Lefkoşa’da Sakin Angel Bin Lubusu Pombo’nun yapılan muhaceret kontrolünde 11.12.2023 tarihinden itibaren toplam 193 gündür herhangi bir Muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’de İkamet ettiği tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.
Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının serbest kalması halinde KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçunu işlemeye devam edeceğini kaydeden polis, davaları görüşülünceye deyin Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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