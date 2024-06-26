''Oğlum İhmal Sonucu Öldü''

Çatalköy-Esentepe'de Ali Can Gül’ün hayatını kaybettiği olayda doktor ihmalinin olduğu yönündeki şüpheler üzerine baba Hasan Gül, Mersin’e giderek adalet arayışına başladı. Savcılık doktor ile ilgili soruşturma başlattı

Çatalköy-Esentepe esnaflarından Hasan Gül’ün oğlu, Ali Can Gül, geçtiğimiz hafta geçirdiği mide ameliyatı sırasında yaşamını yitirmişti. Ali Can Gül'ün ölümü tüm ülkeyi derin bir üzüntüye boğmuştu.Mersin'e mide balonu taktırmak için giden üniversite öğrencisi Ali Can Gül’ün, hatalı bir operasyon sonucu yaşamını yitirdiği ve mide balonunun nefes borusuna takıldığı iddiası üzerine baba Hasan Gül, Mersin’e giderek adalet yolculuğuna başladı.Baba Hasan Gül, oğlunun ölümünün ihmal sonucu olduğunu vurgulayarak, doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Mersin Savcılığı’nın konuyla ilgili soruşturma başlattığı da aktarıldı.Baba Hasan Gül, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, oğlu Ali Gül’ün doktor ihmali sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. “Oğlumu öldürdüler” diyen Hasan Gül, Mersin’e giderek adalet bunun hesabını sormadan kendisine her şeyin haram olduğunu belirtti.Acılı baba, yaptığı paylaşımda şunları vurguladı:“Benim oğlumu öldürdüler bunun hesabını sormadan bana her şey haram. Oğlumun katilleri beni takip ettiğinizi biliyorum. Size oğluma yaptığınız o işkencenin bedelini adalet önünde en ağır şekilde ödeteceğim. Bugün veya yarın beni kimse pes ettiremez ve ettiremeyecek adalet adalet”Mersin yolculuğuna başladığını ve adalet için mücadele edeceğini belirten baba Hasan Gül, oğlunun cenazesini Kıbrıs’a getirmesinde gerekli evraklar konusunda yardımcı olan hükümete ve KKTC Mersin konsolosluğuna teşekkür ettiğini aktardı.Hasan Gül, yaptığı paylaşımda şunları belirtti:“Bu hukuk mücadelesinde tüm Kıbrıs halkını yanımda hissettim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Benim oğlum öldürüldü buna gözünü kapatanlar görmezden gelenler sizin de evladınız varÜç kuruş para kazanma uğruna hiç bir tedbir hiçbir önlem almadan benim oğlumu boğan o kişi ve ekibi hiçbir yere kaçamayacaksınız. Adalet ve ben peşinizi bırakmayacağız. Benim oğlumu benden annesinden kardeşinden ve tüm sevenlerinden koparttın.Biz aile olarak oğlumun kapısını açmadık daha, ışığını söndürmedik. Seni o kara zindana attırmadan oğlumun odasının ışığı sönmeyecek.Ben ve ailem sadece adalet istiyoruz.Türkiye cumhuriyeti adalet bakanlığı ,Türkiye cumhuriyeti emniyet müdürlüğü, Türkiye cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Mersin başsavcılığı duyun sesimizi lütfen. Benim oğlum öldürüldü, bu resimden 10 dk sonra öldü benim oğlum. Oğlumun ölümünü benim yüzüme ne o hastane nede o kişi ona bu kutsal mesleğe saygımdan o diye hitap ediyorum açıklayamadı. Hastaneye geldiğimde karşıma güvenlik ve temizlikçiler çıktı. Adalet istiyorum adalet”