Lefkoşa Sanayi Bölgesinde ölümlü kaza

Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde akşam üzeri meydana gelen trafik kazasında bir ATV sürücüsü yaşamını yitirdi.Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 16.20 sıralarında, Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 3. Cadde üzerinde, 27 yaşındaki Ömer GEZER, yönetimindeki UB 942 plakalı ATV araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada yola atılan başıboş köpeğe çarptıktan sonra, kontrolsüz bir şekilde yoluna devam edip yolun solunda park halinde bulunan ZYB 961 plakalı aracın sağ yan kısmına, ardından da yine yolun solunda park halinde bulunan JU 698 plakalı aracın sol yan dikiz aynasına çarpıp yol içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrilmesyl yaşandı.Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan ATV araç sürücüsü Ömer GEZER kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.ATV aracın çarptığı köpek kaza mahallinde telef oldu.