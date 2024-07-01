Kiracısı şüpheli olarak tutuklandı

Gönyeli’de Dr. Şerife Özhuy’un evine iki kez hırsız girdi ve 5 bin TL değerinde televizyon çalındı. Olayla ilgili Özhuy’un kiracısı tutuklandı

Gönyeli’de sakin Dr. Şerife Özhuy’un evine iki kez hırsız girdi. Özhuy’un evinden 5 bin TL değerinde televizyon çalınmasıyla ilgili kiracısı olan zanlı 28 yaşındaki isminin baş harfleri A.M.M.A.A. tutuklandı.

“Ev Açma”, “Sirkat” ve “Kasti Hasar” dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı ve aleyhinde iki gün ek tutukluluk emri alındı.

dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı ve aleyhinde üç gün ek tutukluluk emri alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis, 02.05.2024-03.05.2024 tarihleri saat 18.00-09.00 saatleri arasında Gönyeli’de aynı yerde sakin Şerife Özhuy’a ait zemin kat olan apartmanın giriş bölümünde aydınlık bölümüne açılan tuvalet penceresinden daireye hasar yapılmaksızın giriş yapan Gönyeli’de sakin zanlı 28 yaşındaki isminin baş harfleri A.M.M.A.A.'nın oturma odasında bulunan tahmini 5 bin TL değerindeki Vestel Marka Televizyonu sirkat edip, güney cephesinde bulunan yatak odası penceresinden sineklik telini çekip koparmak suretiyle tahmini 500 TL hasara uğrattıktan sonra ikametgahtan çıkış yapıldığını anlattı.

Polis, 29.06.2024 tarihinde zanlının şüpheli görülerek, Gönyeli’de tespit edilerek, derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Soruşturma devam ettiğini söyleyen Polis, 29.06.2024 tarihinde saat 15.30’da yine Şerife Özhuy’a ait apartman dairesinin doğuya bakan havalandırmak amacıyla açık durumdaki mutfak penceresinden evin bahçesinde bulunan kahverengi renk sandalyeye basarak içeriye giriş yaptıktan sonra aynı yerden herhangi bir şey almadan çıkış yapıldığını anlattı.

Şerife Özhuy’un şikayetçi olduğunu ve zanlının şüpheli olarak tutuklandığını belirten polis, zanlının aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlının aleyhinde iki gün ek tutukluluk emri verdi.

