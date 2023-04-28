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Kermiya – Alayköy bölgesinde bulunan bomba patlatıldı

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Kermiya – Alayköy bölgesinde bulunan bomba patlatıldı
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Kermiya – Alayköy anayolu bölgesinde boş bir arazide tespit edilen ve bomba olduğuna inanılan mühimmat polis tarafından imha edildi.
Gazetemizin polis kaynaklarından edindiği bilgilere göre 1974 öncesine ait olduğu düşünülen mühimmat, bölgedeki yurttaşlar tarafından tespit edildi.
Polise yapılan başvuru sonrasında bomba imha, olay yeri inceleme ve CÖŞ ekiplerinin intikal ettiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alınarak bomba imha edildi.
Girişi kapatılan arazide bomba imha ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından söz konusu mühimmat patlatıldı.
 
 
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