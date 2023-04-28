Posta Dairesi’nden yeni pul serisi

Posa Dairesi, “Barış-İnsanlığın en yüce değeri” konulu pul serisi ve ilk gün zarfı bastı.

Daireden yapılan açıklamada, pul serisinin (iki adet) ve ilk gün zarfının çarşamba günü satışa sunulacağı belirtildi. Pul serileri, 4.5 TL ve 15 TL olarak 20 biner adet olarak, ilk gün zarfı ise bin 500 adet basıldı.

Devlet Basımevi'nde basılan pulların konusu tüm posta şirketleri tarafından 2023’de basılacak ortak bir tasarım motifine dayanıyor. Tasarım yarışması için sunulan 29 başvuru arasından, yeni barış sembolünü tasvir eden Post Luxembourg tasarımı 44 posta şirketinin oylamasında birinci seçildi.

Tasarımda iç içe geçmiş kalpleri tasvir eden Kelt Aşk Düğümü sembolü ilham alındı.

