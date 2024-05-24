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Kendi kendini ele verdi

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Muhaceret giriş-çıkış belgesi almak için Lefkoşa Polis Müdürlüğüne giden Nijerya uyruklu Queeneth Otogie'nin, 540 gündür KKTC’de kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı

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Kendi kendini ele verdi
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KKTC’de ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen Nijerya uyruklu Queeneth Otogie tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ali Yeşildal mahkemede olguları aktardı.
Polis, zanlının 22 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00 sıralarında muhaceret giriş-çıkış belgesi almak için Lefkoşa Polis Müdürlüğüne geldiğini ve orada tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Eylül 2022 tarihinden beri 540 gündür KKTC’de kaçak yaşam sürdüğünün belirlenerek, suçüstü tutuklandığını söyledi.
Zanlının Nijerya uyruklu olduğunu, ülkede yasal bağı bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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