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Yalanı ortaya çıktı

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Üzerinde 18 bin Dolar ve 39 bin TL ile Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalışırken yakalanan ve söz konusu paraları casinoda kazandığını iddia eden Çinli'nin yalanı ortaya çıktı. Casinoda soruşturma yapan polis, zanlının oyunda kazanmadığını tespit etti

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Yalanı ortaya çıktı
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KKTC Havalimanı’ndan yüksek meblağlı parayla çıkış yapmayan çalışırken tutuklanan Tianxiang Zhao "Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket" suçlamasıyla dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, 20 Mayıs 2024 tarihinde saat 19.00 raddelerinde, Havalimanı'nda zanlının KKTC'den çıkış yapacağı sırada son polis kontrol noktası olan kale 12 diye bilinen X-ray cihazından geçtiği sırada beraberinde 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla olan 18 bin 700 ABD Dolar'ı ve 39 bin Türk Lirası nakit para bulundurarak Para ve Kambiyo Yasası'na aykırı harekette bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.
Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve paranın emare alındığını söyledi.  Polis, zanlının ifadesinde paraları bir casinoda oyun oynayan ve kazanan Dobo isimli arkadaşının kendisine tips olarak verdiğini söylediğini aktardı.
Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde söz konusu casinodan araştırma yaptıklarını belirtti.
Polis, yapılan araştırmada zanlı ile Dobo isimli şahsın casinoda oyun oynadıklarını ancak kazanmadıklarını tespit ettiklerini açıkladı.
Polis soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist vizesiyle bulunduğunu, işlediği suçun 10 yıl hapis öngördüğünü belirterek, 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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