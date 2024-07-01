Kaza zanlısına üç gün tutukluluk

Değirmenlik’te Mardo önünde aracıyla dört yayaya çarpan 48 yaşındaki sürücü Köroğlu Aktaş'a üç gün tutukluluk verildi

Değirmenlik’te Mardo önünde aracıyla 4 yayaya çarpan 48 yaşındaki sürücü Köroğlu Aktaş, tutuklandı.

“Dikkatsiz sürüş” ve “Ağır yaralanma ile neticelenen trafik kazası yapmak” suçuyla tutuklanan zanlı, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı ve aleyhinde üç gün ek tutukluluk emri alındı.

Polis, ​29.06.2024 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Değirmenlik-Girne Anayolu üzerinde, 48 yaşındaki Köroğlu Aktaş’ın, yönetimindeki GJ 820 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Mardo önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada anayolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan 49 yaşındaki Cuma Coşkun, 43 yaşındaki İlknur Coşkun, 14 yaşındaki Muhammed Coşkun ve 63 yaşındaki Hatice Uludağ’a çarptığını anlattı.

Polis, kaza sonucu yaralanan yayalar Cuma Coşkun, İlknur Coşkun, ve Muhammed Coşkun’un dün taburcu olduğunu kaydetti.

Polis, ağır yaralanan Hatice Uludağ’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavilerinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

GJ 820 plakalı araç sürücüsü Köroğlu Aktaş’ın tutuklandığını ve suçun nevinin değişebileceğini söyleyen polis, zanlının aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

