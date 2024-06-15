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Kaçak domuz etleri ele geçirildi

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Kaçak domuz etleri ele geçirildi
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Metehan Kara Geçiş Kapısı'nda dün 65 kilogram domuz eti ile 8 kilogram tavuk ele geçirildi.  Polis ve gümrük ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında tespit edilen etlere el konuldu..


 
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