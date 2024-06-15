Kaçak domuz etleri ele geçirildi

Metehan Kara Geçiş Kapısı'nda dün 65 kilogram domuz eti ile 8 kilogram tavuk ele geçirildi. Polis ve gümrük ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında tespit edilen etlere el konuldu..
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