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Hırsızlıktan 5 kişi tutuklandı

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Gazimağusa’da çalıştıkları beton üretim şirketinden 152 bin TL çalan 4 kişi tutuklandı.

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Hırsızlıktan 5 kişi tutuklandı
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Polis açıklamasına göre, 12 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında L.D.(E-37), R.D(E-43), M.B.(E-51) ve S.O.A.(E-29) , İskele’de bir inşaata götürmek üzere işyerinden aldıkları toplam 240 metreküp betonun 22 metreküpünü bir ikametgahın garaj yoluna, 33 metreküpünü ise bir araç galerisinin zeminine döktüler.  Müşterilerden temin ettikleri parayı çaldıkları da tespit edilen kişilerle ilgili soruşturma devam ediyor.
-Araçtan hırsızlık
Girne’de ise yolcu olarak bulunduğu aracın torpido gözündeki 16.400 TL parayı çalan T.E.(K-32) tutuklandı.
Dün saat 06.30 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
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