Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KHK’nin en önemli kurumlardan biri olduğunu, yasal mevzuata bağlı olarak yapılan icraatların, kurumun bağımsızlığı, devletin işleyişi ve bekası için emin adımlarla yapılmasının önemini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yürütülen çalışmalar dolayısıyla KHK’na teşekkür etti ve sınav sistemleri, doğru insanların kamuya yerleştirilmesi gibi konuların değerlendirilmesinin önemli olduğu anlayışıyla yapılan çalışmaların devletin bekası için önemine işaret etti.

-Köseoğlu

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu da, Kamu Hizmeti Komisyonunun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Köseoğlu, komisyonu daha iyi yerlere getirmek, kurumsallaştırmak, toplum nezdinde güvenirliğini artırmak üzere birçok çalışmaların yapıldığını belirterek, topluma bilgilerin şeffaf bir şekilde verilmeye başlandığını söyledi.

