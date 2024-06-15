Gemikonağı’nda trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde 02.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti...

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Kaza, 143 mlgr alkollü içki tesiri altındaki 22 yaşındaki Mehmet Eren ERDOĞAN’ın yönetimindeki EP 049 plakalı araç ile seyrettiği sırada aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkıp kaldırımdaki bank üzerinde oturan 26 yaşındaki Naveed AKBAR ve 22 yaşındaki Sajidullah KHAN’s çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden EP 049 plakalı araç, aydınlatma direğine çarpıp 3,40 metre yükseklikten denize düştü.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan bank üzerinde oturmakta olan Naveed AKBAR kaldırıldığı, Cengiz Topel Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralan araç sürücüsü Mehmet Eren ERDOĞAN ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Aysu DEMİR ile bank üzerinde oturan Sajidullah KHAN Cengiz Topel Hastanesine kaldırıldı.



Yapılan tedavinin ardından, Mehmet Eren ERDOĞAN ve Aysu DEMİR taburcu olurken, Sajidullah KHAN ise müşahede altına alındı.



Araç sürücüsü Mehmet Eren Erdoğan tutuklanmış olup, polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.