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Lefkoşa’da ve Lapta’da ani ölüm

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36 ve 68 yaşındaki iki kişi hayatını kaybetti

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Lefkoşa’da ve Lapta’da ani ölüm
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Lefkoşa’da ve Lapta’da dün aniden rahatsızlanan 36 ve 68 yaşındaki iki kişi hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün sabah 08.00 sıralarında Lefkoşa’daki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 68 yaşındaki Hasan Ballı’nın (E) otopsisinde ölüm sebebi “Kalp hastalığı, dissekan ve aort anevrizma rüptürü” olarak belirlendi.
Öte yandan dün saat 17.00 sıralarında, Lapta’da sakin 36 yaşındaki Aaron Woode (E) evinde ölü bulundu. Dış muayenesinde, darp ve cebir izine rastlanmayan Woode’ye otopsi yapılacak.
 
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