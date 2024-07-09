Evden kaçak malzemeler çıktı

Hamitköy’de bir evde aramada gümrüksüz toplam 691 paket meyve aromalı buzlaş tozu, 47 adet güvenlik kamerası ve aparatları, 15 adet elektronik nargile, 3 karton tütün ve 7 karton sigara tespit edildi

Lefkoşa’da meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu suçlarından tutuklanan Abdulhamit Alkış ile Ahmet Alkış dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları

aktardı.

Polis, 7 Temmuz 2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında Lefkoşa’nın Hamitköy

bölgesinde zanlıların kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada gümrüğe

beyan edilmemiş toplam 691 paket meyve aromalı buzlaş tozu, 47 adet muhtelif

markalarda güvenlik kamerası ve aparatları, 100 metre uzunluğunda kablo, 15

adet elektronik nargile, 3 karton tütün ve 7 karton sigara tespit edilerek emare

olarak alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlıların hakkındaki soruşturmanın

tamamlandığını kaydederek, teminat talep etti. Huzurundaki şahadeti

değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına

çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 400 bin TL

tutarında kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna

ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

