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Evden kaçak malzemeler çıktı

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Hamitköy’de bir evde aramada gümrüksüz toplam 691 paket meyve aromalı buzlaş tozu, 47 adet güvenlik kamerası ve aparatları, 15 adet elektronik nargile, 3 karton tütün ve 7 karton sigara tespit edildi

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Evden kaçak malzemeler çıktı
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Lefkoşa’da meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu suçlarından tutuklanan Abdulhamit Alkış ile Ahmet Alkış dün mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları
aktardı.
Polis, 7 Temmuz 2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında Lefkoşa’nın Hamitköy
bölgesinde zanlıların kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada gümrüğe
beyan edilmemiş toplam 691 paket meyve aromalı buzlaş tozu, 47 adet muhtelif
markalarda güvenlik kamerası ve aparatları, 100 metre uzunluğunda kablo, 15
adet elektronik nargile, 3 karton tütün ve 7 karton sigara tespit edilerek emare
olarak alındığını söyledi.
Polis, tutuklanan zanlıların hakkındaki soruşturmanın
tamamlandığını kaydederek, teminat talep etti. Huzurundaki şahadeti
değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına
çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 400 bin TL
tutarında kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna
ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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