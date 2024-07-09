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Biri 945 gün, diğeri 817 gün kaçak yaşadı

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Biri 945 gün, diğeri 817 gün kaçak yaşadı
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KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanan David S. Massaquoı ile Prince Takpor Wehyee dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, zanlıların 5 Temmuz 2024 tarihinde saat 16:45 raddelerinde Gönyelide Atatürk Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi personeli tarafından bir iş yeri içerisine yapılan kontrol esnasında tespit edildiklerini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde David S. Massaquoı’nin 3 Aralık 2021 tarihinden itibaren 945 gün, Prince Takpor Wehyee’nin 10 Nisan 2022 tarihinden itibaren 817 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduklarının belirlendiğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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